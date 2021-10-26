В международном аэропорту Казани намерены построить грузовой терминал

Предполагаемая площадь объекта составит 4 тысячи квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В международном аэропорту Казани планируют возведение грузового терминала. Новый объект на территории аэровокзала с пропускной способностью не менее 10 тысяч тонн в год может быть построен за пять лет. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.

Новый терминал вошел в мастер-план развития авиагавани, который представят к концу текущего года. Предполагаемая площадь объекта составит 4 тысячи квадратных метров. Здесь же за счет модульной конструкции появится возможность постепенного расширения с увеличением объемов обработки груза.

На объекте планируют обустроить зону погрузки и разгрузки грузовиков, досмотра вылетающего груза, таможенного досмотра экспортного груза, прибытия международных рейсов и хранения импортных грузов, прибытия грузов из внутренних рейсов. Помимо этого, в терминале будут предусмотрены помещения для скоропортящихся, ценных и хрупких предметов, опасных грузов, а также офисы со вспомогательными помещениями.