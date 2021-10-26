Экс-глава Приволжского Ростехнадзора признал свою вину в суде

Мужчина обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Вахитовском районном суде Казани оглашено обвинение экс-главе Приволжского Ростехнадзора Борису Петрову. Свою вину он полностью признал.

Мужчина обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Уголовное дело по последней статье прекратили с согласия сторон за истечением срока давности.

Напомним, Бориса Петрова обвинили в получении взятки в особо крупном размере: по версии следствия, он получил 1,4 миллиона рублей за ввод в эксплуатацию силовых установок для завода Haier в Татарстане.