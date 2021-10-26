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Общество26 октября 2021 9:12

Экс-глава Приволжского Ростехнадзора признал свою вину в суде

Дело по одной из статей обвинения прекратили
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Мужчина обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

Мужчина обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Вахитовском районном суде Казани оглашено обвинение экс-главе Приволжского Ростехнадзора Борису Петрову. Свою вину он полностью признал.

Мужчина обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Уголовное дело по последней статье прекратили с согласия сторон за истечением срока давности.

Напомним, Бориса Петрова обвинили в получении взятки в особо крупном размере: по версии следствия, он получил 1,4 миллиона рублей за ввод в эксплуатацию силовых установок для завода Haier в Татарстане.