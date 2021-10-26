Пострадавших при взрыве квартиры в Набережных Челнах стало больше

Число пострадавших от случившегося увеличилось. Фото: СОЦСЕТИ

После взрыва газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах в больницу обратилась еще одна женщина. Соответственно, число пострадавших от случившегося увеличилось. Сообщает Минздрав Татарстана.

В приемно-диагностическое отделение БСМП города 48-летняя женщина обратилась самостоятельно. Врачи провели лечебно-диагностические мероприятия и отпустили ее на амбулаторное лечение.

На 7:00 26 октября в больнице по-прежнему остаются трое пострадавших в результате взрыва. Состояние двоих из них – 17-летнего парня и 70-летнего мужчины оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

11-летнего мальчика перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер. Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку. После перенесенной клинической смерти ее отправили в операционную больницы. Врачи боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось.

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63.