Выяснение обстоятельств взрыва в Набережных Челнах и восстановительные работы взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана

Взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Фото: СОЦСЕТИ

И.о. прокурора республики Алексей Заика провел совещание с руководителями правоохранительных и контролирующих органов, а также представителями исполкома Набережных Челнов после произошедшего в доме взрыва.

По итогам совещания принято решение, что установление обстоятельств и причин ЧП, а также ликвидацию его последствий, в том числе обеспечение граждан временным жильем и горячим питанием, организацию восстановительных работ в разрушенных помещениях возьмут на особый контроль в прокуратуре республики.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер. Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку. Погибших в этом происшествии официально нет.

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63

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