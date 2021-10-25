Квартиру в Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за выявленных нарушений

По одно из версий взрыв мог произойти и по вине 70-летнего Владимира Рычева, которому в квартире отключили газ за неуплату. Фото: МЧС Татарстана

Квартиру в Набережных Челнах, где произошел взрыв, отключили от газа в 2010 году из-за выявленных нарушений, сообщает "Газпром трансгаз Казань".

Как утверждают местные жители, в разрушенном взрывом доме около месяца назад газовщики проводили технические работы. Так, по одной из версий, утечка газа могла произойти из-за их ненадлежащей работы. Возможно в связи с этим прокуратура в ходе своей проверки также решила дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.

Также, как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, взрыв мог произойти и по вине 70-летнего Владимира Рычева, которому в квартире отключили газ за неуплату. По этой версии, пенсионер самовольно подключился к трубе и из-за этого произошла утечка. К слову, самого мужчину все еще продолжают искать под завалами.