Минздрав Татарстана подтвердил еще 12 случаев смерти от коронавируса

Вирус идентифицирован, причины смерти выявлены путем патологоанатомической экспертизы Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 12 смертей от COVID-19. Об этом сообщил Минздрав республики.

Вирус идентифицирован. Причины смерти выявлены путем патологоанатомической экспертизы.

От коронавируса умерли семь женщин, две из которых были в возрасте 84 лет, остальные в возрасте 85, 61, 80, 83 и 82 лет. Также от инфекции скончались пять мужчин в возрасте 71, 52, 61, 72 и 67 лет.

На 25 октября число смертей от COVID-19 достигло 939 случаев.