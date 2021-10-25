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Происшествия25 октября 2021 20:09

В Набережных Челнах из-под завалов разрушенного взрывом дома спасли женщину

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек.

Разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек.

Фото: МЧС Татарстана

Подняв с помощью спецтехники бетонную плиту извлекли из-под завалов пострадавшую женщину. Ее тут же передали медикам «скорой».

- Нарастающим итогом всего пожарные и спасатели спасли 4 человек, - сообщает МЧС Татарстана.

В ведомстве также отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются. Напомним, вечером 25 октября в доме 25/117 на улице Татарстана в Набережных Челнах взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Пострадали четыре человека, среди них 11-летний мальчик и его 17-летний брат.