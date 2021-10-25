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Происшествия25 октября 2021 19:07

В Набережных Челнах под завалами остаются два человека, слышны крики

Один из них, предположительно, малолетний ребенок
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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На месте происшествия также работают кинологи со служебными собаками.

На месте происшествия также работают кинологи со служебными собаками.

Фото: МЧС Татарстана

В Набережных Челнах сотрудники МЧС продолжают спасательные работы на месте взрыва газа в пятиэтажном доме. Ранее сообщалось о четверых пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его 17-летний брат. Но под завалами остаются еще два человека. Как сообщают очевидцы с места происшествия, из-под обломков слышен крик и плач малолетнего ребенка.

Напомним, вечером 25 октября в 17.30 в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, предположительно газа, в доме 25/117 на улице Татарстана.

Взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.