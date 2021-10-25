Нерабочие дни для девяти муниципалитетов Чувашии начнутся 26 октября

Власти республики приняли решение начать нерабочие дни раньше, так как в муниципалитетах сложилась сложная ситуация с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нерабочие дни в девяти муниципалитетах республики начнутся со вторника, 26 октября, и продлятся до 7 ноября включительно. Это - Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Яльчикский районы, а также Алатырь и Шумерля. В этих муниципалитетах сложилась наиболее сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В иных районах и городах республики нерабочие дни будут установлены с 30 октября по 7 ноября, как и было обозначено в указе президента России Владимира Путина.