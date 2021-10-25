Из-за взрыва газа в Набережные Челны вылетает премьер министр Татарстана Алексей Песошин

В доме были повреждены перекрытия 4 и 5 этажей. Фото: МЧС Татарстана

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова на место происшествия в Набережные Челны вылетает премьер-министр республики Алексей Песошин.

На данный момент на разборе завалов в поврежденном взрывом газа доме работают более 90 человек и 32 единицы техники, сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, в результате произошедшего были повреждены перекрытия 4 и 5 этажей, по предварительным данным пострадали четыре человека, два из них несовершеннолетних.

- Госпитализирован 11-летний мальчик. Второй пострадавший, его 17-летний брат. Он также был передан медикам «скорой», - сообщили в Минздраве Татарстана.

Еще два человека остаются под завалами. Спасатели установили с ними прямой контакт.