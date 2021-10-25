Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о хлопке газа в жилом доме в Челнах

Сейчас на месте работают 90 спасателей и 35 единиц техники. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о хлопке газа в жилом доме № 48 комплекса №20 в Набережных Челнах. По предварительной информации очевидцев, ЧП произошло в квартире на пятом этаже, повреждены несколько квартир.

Сейчас на месте работают 90 спасателей и 35 единиц техники. Также туда направлены расчёты кинологов.

Под завалами жилого дома после взрыва газа в Набережных Челнах могут находиться до 3 человек, по предварительным данным, все живы.