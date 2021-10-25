В Татарстане из-за обмеления досрочно прекратили пассажирскую навигацию по Волге и Каме

Всего за эту навигацию было перевезено 367,87 тысяч пассажиров.

В Татарстане 24 октября рейсами из Казани в Ташевку и Печищи, а также обратно завершилась пассажирская навигация по Волге. Завершена она и по Каме. Сообщает Минтранс республики.

- Навигацию прекратили на две недели раньше из-за обмеления рек, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что в 2021 году она стартовала 30 апреля. Так, из столицы Татарстана выполнялись рейсы до Садовой с заходом в Студенец; до Печищ с заходом в Верхний Услон; до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино; до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевка, Гребени. Кроме того, до последнего из Казани выходили теплоходы до Свияжска, а также скоростные «Метеоры» до Болгар и Тетюш.

В свою очередь, из Чистополя были организованы речные поездки до Красного Яра; из Набережных Челнов до Соколок с заходом на остановочные пункты Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

Всего за эту навигацию по этим маршрутам было перевезено 367,87 тысяч пассажиров, что на 16,5% выше по сравнению с 2020 годом.