В Казани новый пункт вакцинации от коронавируса открыли в бывшем аквапарке

Желающим вакцинироваться от коронавируса с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Татарстана открылся новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он расположился на бывших площадях аквапарка «Барионикс» по адресу: улица Мазита Гафури, 46.

Прививают там ежедневно с 9.00 до 20.00. Желающим вакцинироваться от коронавируса с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Таким образом, в Казани открыто около полусотни мобильных прививочных пунктов – полный список можно посмотреть здесь.