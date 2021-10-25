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Общество25 октября 2021 16:16

В Казани новый пункт вакцинации от коронавируса открыли в бывшем аквапарке

Он работает ежедневно с 9.00 до 20.00
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Желающим вакцинироваться от коронавируса с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Желающим вакцинироваться от коронавируса с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Татарстана открылся новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он расположился на бывших площадях аквапарка «Барионикс» по адресу: улица Мазита Гафури, 46.

Прививают там ежедневно с 9.00 до 20.00. Желающим вакцинироваться от коронавируса с собой нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Таким образом, в Казани открыто около полусотни мобильных прививочных пунктов – полный список можно посмотреть здесь.