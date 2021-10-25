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Экономика25 октября 2021 15:56

За девять месяцев 2021 года валовый региональный продукт Татарстана вырос на 2,9%

Наблюдается оживление экономики региона
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом дефицит бюджет Татарстана на 2022 год спрогнозирован на уровне отметки в 11 миллиардов рублей.

При этом дефицит бюджет Татарстана на 2022 год спрогнозирован на уровне отметки в 11 миллиардов рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот понедельник, 25 октября, на совещания финансовых, казначейских и налоговых органов в Кабмине Татарстана президент республики Рустам Минниханов отметил, что за девять месяцев 2021 года валовый региональный продукт вырос на 2,9%, а индекс промышленного производства – на 5,2%.

- Достигнуто определенное оживление экономики, - сказал Минниханов и тут же отметил, что это не повод для спокойствия.

Так, дефицит бюджет Татарстана на 2022 год спрогнозирован на уровне отметки в 11 миллиардов рублей.