СУ СКР Татарстана: мужчина убил соседа из-за немытой посуды

Утверждается, что потерпевший был убит одним ударом, который нанесли ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах в отношении 38-летнего жителя возбудили уголовное дело по статье «убийство». Сообщает СУ СКР Татарстана.

- Причастность к совершению преступления он признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, у себя на кухне подозреваемый выпивал со своим 44-летним соседом. Тот во время застолья упрекнул хозяина квартиры в том, что тот оставляет за собой мусор и не моет посуду. В ответ на эти слова мужчина схватил нож и нанес им один удар в грудь гостя. То от полученного ранения скончался на месте преступления.