В Казани с 1 ноября автобусы перестанут ходить по садоводческим маршрутам

Начиная с 30 апреля они перевезли более 718 тысяч пассажиров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Садоводческие маршруты в Казани закрываются с 1 ноября. Автобусы прекращаются на них свою сезонную деятельность. Напомним, с 30 апреля горожане могли добраться до своих дач и садов на 16 единицах общественного транспорта большой вместимости. За это время они смогли перевезти более 718 тысяч пассажиров.

Отметим, что в городе есть шесть наиболее востребованных дачниками маршрутов: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». При этом во время поездки в пределах Казани пассажиры пользуются правом льготного проезда по единым месячным социальным билетам.

Что же касается антиковидных мер, то, по словам и.о. председателя комитета по транспорту Исполкома города Марата Хисамутдинова, в автобусах, курсирующих по садоводческим маршрутам, в ночное время проводится обработка салонов экологически безопасными дезинфицирующими средствами, которые сохраняют свои свойства в течение суток после нанесения.