В Татарстане во второй раз стартовало обучение в «Школе фермера»

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В Республике Татарстан и еще в 24 регионах страны стартовал четвёртый этап образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

- «Школа фермера» - это новый формат российского аграрного образования, благодаря которому агробизнес действительно можно создать «с нуля». Учиться в нашу школу можно прийти врачом или инженером, а выйти – фермером. Здесь нет преувеличения. У многих наших выпускников такое «перевоплощение» уже успешно состоялось. Проекту чуть больше года, и сегодня можно с уверенностью сказать, что формат востребован. Конкурс достигает 5 человек на место. Школа охватила 50 регионов России. А число слушателей достигло почти 2 тысяч человек, – обратился к участникам проекта Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

- «Школа фермера» - это уникальный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Весной этого года обучение в «Школе фермера» прошли 24 участника от Республики Татарстан, в этот раз мы отобрали 40 человек, что говорит о востребованности данной программы, - отметила в своей приветственной речи директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Она также подчеркнула, что фермеры формируют продовольственный запас республики и страны в целом и вносят весомый вклад в комплексное развитие сельских территорий. Это подтвердил и лучший выпускник второй волны обучения в «Школе фермера», глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Павлов. «Фермерство важно тем, что позволяет сохранять сельские территории и дает новую жизнь деревням», - подчеркнул он, и отметил, что знания, которые получил по итогам обучения ему дали уверенность в завтрашнем дне. Благодаря участию в «Школе фермера», он смог получить поддержку Россельхозбанка и Минсельхоза.

Важно подчеркнуть, что за 2 месяца слушатели приобретут не только теоретические знания, но и практические навыки. Изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; ознакомятся с новейшими агротехнологиями; пройдут обучение на ведущих предприятиях отрасли, научатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершится курс защитой бизнес-планов.

По итогу выпускники получают дипломы государственного образца от вузов-участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.