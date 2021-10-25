В Татарстане обновили изношенный участок автодороги Базарные Матаки - Болгар

По автодороге курсируют туристические маршруты до древнего города Болгар, а также школьные и межрегиональные автобусы. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Спасском районе Татарстана отремонтировали изношенный участок региональной дороги Базарные Матаки – Болгар. Его протяженность составила 1 километр. Сообщает пресс-служба Миндортранса региона.

По автодороге курсируют туристические маршруты до древнего города Болгар, а также школьные и межрегиональные автобусы.

Дорога Базарные Матаки - Болгар проходит по нормативам 3 технической категории – ширина проезжей части от 8 до 9,5 метра и две полосы движения. Во время ремонта дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем материале. Помимо этого, вдоль дороги были укреплены обочины по 1,5 метра с каждой стороны, нанесена дорожная разметка.