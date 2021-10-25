В Набережных Челнах уборщица отсудила у торгового центра 200 тысяч рублей за травму

Потерпевшая намеревалась взыскать у работодателя компенсацию в три миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Набережных Челнах женщина отсудила у работодателя компании «Альянс» 200 тысяч рублей. Компенсацию в таком размере обязал выплатить городской суд. Сообщает пресс-служба органа судебной власти.

Согласно материалам дела, в прошлом году женщина работала в торговом центре «Дубрава». До сдачи объекта в эксплуатацию пенсионерке предложили делать уборку в здании без официального трудоустройства. Ежедневную оплату назначили в размере 1000 рублей.

Женщине выдали нужный инвентарь. При получении денег она лишь расписывалась в тетради.

Конфликт произошел, когда уборщица получила травму. В один из рабочих дней ей вместо стремянки выдали одностороннюю лестницу. Она поднялась по ней, не удержалась и упала с высоты 6 метров. Работодатель вызвал ей машину скорой помощи. В больницу она поступила с переломом бедра. После нескольких операций одна нога потерпевшей стала короче другой.

Женщина подала иск в суд и требовала проведения компанией расследования, а также признания несчастного случая производственной травмой. Она намеревалась взыскать у работодателя компенсацию в три миллиона рублей.

Во время судебного заседания представители ответчика не признали иск, заявив, что не знают, как женщина попала в помещение.

Нашлись два свидетеля, подтвердившие предложение «Альянса» пенсионерке делать уборку с обещанием дальнейшего трудоустройства в торговом центре после открытия. Суд признал травму женщины несчастным случаем на производстве, а также обязал компанию «Альянс» провести расследование и составить соответствующий акт. Компанию в том числе обязали выплатить пострадавшей компенсации в размере 200 тысяч рублей.