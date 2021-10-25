В Татарстане обнаружено тело еще одного пропавшего рыбака

Тело мужчины водолазы нашли в 70 метрах от берега на глубине 2 метров и вытащили на берег. Фото: МЧС Татарстана

В Татарстане продолжают искать рыбаков, пропавших на реке Ик. Спасатели нашли тело второго мужчины. Сообщает МЧС региона.

О пропаже рыбаков в экстренные службы сообщили 23 октября. Трое мужчин поехали к реке, затем связь с ними оборвалась. Позднее лодку, на которой они находились, нашли перевёрнутой у берега.

На месте недалеко от лодки прибывшие спасатели обнаружили тело 37-летнего мужчины. Двух остальных найти не получалось, хотя за сутки экстренными службами было обследовано 10 тысяч квадратных метров дна реки.

К утру 24 октября в 70 метрах от берега на глубине 2 метров водолазы нашли и вытащили на берег тело мужчины. Личность погибшего устанавливается.