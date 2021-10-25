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Общество25 октября 2021 8:00

На территории популярного глэмпинга в Татарстане появилось чучело из человеческих останков

Вопрос с судьбой местного древнего захоронения остается открытым
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На этом месте так же продолжают находить останки людей. Фото: прокуратура Татарстана

На этом месте так же продолжают находить останки людей. Фото: прокуратура Татарстана

В Камско-Устьинском районе Татарстана на территории известного туристического комплекса сделали чучело из человеческих останков. Информация быстро распространилась в соцсетях.

Древнее захоронение здесь было обнаружено при работе спецтехники для возведения глэмпинга. Однако это не остановило владельцев комплекса от строительства. В итоге, небольшие дома для отдыха расположили прямо у торчащих из земли человеческих костей.

Местная администрация уже тогда обещала решить данный вопрос. Однако изменений не последовало, а на этом месте так же продолжают находить останки людей. Кто-то из отдыхавших не постеснялся смастерить из них чучело.