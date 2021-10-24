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Общество24 октября 2021 18:53

Новая неделя в Татарстане начнется с заморозков и мокрого снега

В регионе прогнозируют температуру воздуха до -3 градусов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В ночное время похолодает до -3 градусов, а утром на отдельных участках возможна гололедица

В ночное время похолодает до -3 градусов, а утром на отдельных участках возможна гололедица

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 октября днем в Татарстане ожидается мокрый снег, а ночью – заморозки до -3 градусов. Сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, дождь и мокрый снег. В утреннее и дневное время возможен сильный ветер порывами до 15-17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью похолодает до -3 градусов. Утром на отдельных участках возможна гололедица.