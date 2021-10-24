В Ульяновске демонтировали 37 незаконно размещенных объектов

25 объектов снесли сами собственники, остальные 12 были демонтированы подрядчиками. Фото: ulmeria.ru

На территории Ульяновска снесли 37 самовольно установленных объектов движимого имущества. 25 из них были демонтированы самими собственниками после разъяснений администрации. Остальные 12 объектов, в числе которых были гаражи, охранные будки, заборы и шлагбаумы, снесли подрядчики. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Данные объекты находились на проспектах Гая и Нариманова, а также на улицах Героев Свири, Краснопролетарской, Почтовой, Буинской, Ефремова, Рябикова и Юго-Западной.

Администрация Ульяновска постановила демонтировать еще десять незаконно размещенных нестационарных объектов. Они будут снесены с 9 по 16 ноября текущего года.