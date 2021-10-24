Власти Чебоксар намерены купить 123 квартиры для детей-сирот

Квартиры будут приобретены в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чебоксарах закупят 123 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого выделены 207 миллионов рублей. Из них на 2,7 миллиона рублей предоставят социальные выплаты на покупку жилья в Чувашии. Сообщает пресс-служба городской администрации.

14 октября текущего года действующее соглашение между Минстроем региона и исполкомом Чебоксар было расширено дополнительным соглашением. Аукцион на покупку объявят до 26 октября. Квартиры будут приобретены в 2022 году.

- Изменился источник финансирования конкурентных процедур с федерального на региональный, также добавлена возможность приобретения квартир по эскроу-счетам. Возникла необходимость отмены ранее размещенных торгов и изменения документации, - сообщает администрация Чебоксар.