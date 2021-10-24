Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 октября 2021 12:31

За последние сутки в Татарстане выявлено 155 новых случаев COVID-19

Завозными оказались семь случаев, остальные 148 – контактные
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в столице республике

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в столице республике

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 155 случаев заражения коронавирусом. Семь из них – завозные, 148 случаев – контактные.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в столице республике – 95 случаев.

В медучреждения по региону госпитализированы 45 пациентов, 110 человек лечатся дома.

Всего в регионе зарегистрировано 29 540 случаев COVID-19. За весь период выздоровело 24 611 человек, в том числе 48 – за минувшие сутки.