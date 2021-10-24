За последние сутки в Татарстане выявлено 155 новых случаев COVID-19

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в столице республике
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 155 случаев заражения коронавирусом. Семь из них – завозные, 148 случаев – контактные.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в столице республике – 95 случаев.
В медучреждения по региону госпитализированы 45 пациентов, 110 человек лечатся дома.
Всего в регионе зарегистрировано 29 540 случаев COVID-19. За весь период выздоровело 24 611 человек, в том числе 48 – за минувшие сутки.