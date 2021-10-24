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Общество24 октября 2021 13:19

Стала известна еще одна категория организаций Татарстана, которые продолжат работу в нерабочие дни

Оглашение полного списка организаций ожидается на следующей неделе
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Детские сады республики будут функционировать в обычном режиме

Детские сады республики будут функционировать в обычном режиме

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане объявили еще одну категорию организаций, которые продолжат работать с 30 октября по 7 ноября. Детские сады республики будут функционировать в обычном режиме. Сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В ведомстве отмечают, что работа детсадов будет организована со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.

Напомним, власти Татарстана объявят список организаций, которые не прекратят работу в объявленные выходные, на следующей неделе.