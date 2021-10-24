В Минздраве Татарстана заявили, что приостановки записи к врачам через региональный портал госуслуг не было

В Минздраве Татарстана заверили, что все ресурсы для электронной записи в регионе в настоящее время доступны Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане региональный портал госуслуг не приостанавливал запись к врачам. Сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В ведомстве заверили, что все ресурсы для электронной записи в регионе в настоящее время доступны. В частности, запись осуществляется через единый и региональный порталы госуслуг, мобильное приложение и терминалы записи. Также по-прежнему возможна повторная запись от врача к врачу.

Предположительно, проблемы с записью могли возникнуть из-за модернизации медицинской информационной системы и недавнего роста спроса на электронную запись среди жителей республики. Обновление системы завершится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запись к врачу через региональный портал госуслуг приостановлена согласно внутреннему приказу Минздрава республики.