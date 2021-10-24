Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2021 10:53

В Казани представители зоопарка «Река Замбези» намерены подать в суд за брошенный в вольер резиновый мяч

Гепарды, находившиеся в вольере, могли проглотить его и заболеть
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мяч в вольер забросила женщина, стоявшая возле него с другими посетителями. Фото: @kazanzoo1806

Мяч в вольер забросила женщина, стоявшая возле него с другими посетителями. Фото: @kazanzoo1806

23 октября в Казани в зоопарке «Река Замбези» в вольер с гепардами попал резиновый мяч. Представители зоосада сильно возмутились инциденту, объяснив возможные серьезные последствия такого поступка. Об этом они подробно написали в Instagram-аккаунте зоопарка.

Мяч в вольер забросила женщина, стоявшая возле него с другими посетителями. Этот момент попал в камеры видеонаблюдения зоопарка.

Представители «Реки Замбези» подчеркивают, что гепарды могли прокусить мяч и проглотить его. Затем у них появились бы серьезные проблемы со здоровьем. Обычная забава может даже обернуться смертью животных.

В зоопарке заявили, что их служба безопасности начала работу над инцидентом. В ближайшее время они обратятся в суд для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.