В Казани мужчину, оформлявшего ДТП, насмерть сбил водитель грузовика

В результате столкновения один из мужчин погиб на месте, второго госпитализировали в больницу с травмой головы Фото: Аца КОШТЭ

Ночью 23 октября в Казани произошло ДТП со смертельным исходом. На улице Ленская, недалеко от дворца культуры «Химиков», водитель грузовика наехал на двух пешеходов. Сообщает МВД Татарстана.

Водитель «Луидора» мчался по указанной дороге на небезопасной скорости и наехал на двух пешеходов, не успев вовремя затормозить. Затем он столкнулся с ВАЗ 2114, который потом врезался в Volkswagen Golf.

Пешеходы тоже не соблюдали правила и находились на проезжей части без цели ее перехода – они оформляли ДТП. В результате один из них – житель поселка Осиново – погиб на месте. Другого – жителя Ульяновской области доставили в 7-ю городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.