На следующей неделе в Татарстане ожидается понижение температуры до -6 градусов

Местами в республике ожидается гололедица. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Со следующей недели в Татарстане ожидается похолодание и минусовые температуры.

Так, в понедельник, 25 октября, будет также облачно с прояснениями. Временами ожидаются дождь и мокрый снег. Днем местами сильный ветер до 15 м/с. В ночные часы температура опустится до +4…-1, днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.

Во вторник, 26 октября, в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег. Днем местами сильный снег до 15 м/с. Ночью прогнозируются заморозки до -1…-6 градусов, днем потеплеет до +1..+6.