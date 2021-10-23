В Тукаевском районе Татарстана продолжаются поиски рыбаков, которые пропали на реке Ик

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

23 октября в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Ик было найдено тело мужчины. Предположительно, он был в компании рыбаков, которые днем ранее отправились рыбачить на лодке и перестали выходить на связь.

Знакомые обнаружили принадлежавшую им перевёрнутую лодку, прибитую к берегу, и обратились за помощью. К месту обнаружения лодки были направлены инспекторы ГИМС и спасатели ЗПСО№6, которые позже и обнаружили тело одного из мужчин в камышах в 50 метрах от лодки.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.