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Здоровье23 октября 2021 17:35

В Татарстане подтверждено еще 11 случаев смерти от коронавирусной инфекции

На этот раз жертвами инфекции стали девять женщин и двое мужчин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 917.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 917.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 11 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 74 и 65 лет, а также девять женщин в возрасте 83, 70, 72, 71, 86, 47, 68, 74 и 89 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 917.