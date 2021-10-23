В Татарстане подтверждено еще 11 случаев смерти от коронавирусной инфекции

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 917. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 11 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 74 и 65 лет, а также девять женщин в возрасте 83, 70, 72, 71, 86, 47, 68, 74 и 89 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 917.