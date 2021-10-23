За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 146 новых случаев COVID-19

Наибольшее число заболевающих фиксируется в Казани. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике за прошедшие сутки было выявлено 146 новых случаев COVID-19, два из них являются завозными, а 144 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз пришлось госпитализировать 29 пациентов, оставшиеся – 117 больных, получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Значительный прирост заболевших за сутки по-прежнему наблюдается в Казани и Набережных Челнах .

Всего по состоянию на 23 октября в Татарстане было зафиксировано 29 385 случаев COVID-19, а 24 563 из них удалось выздороветь.