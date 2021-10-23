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Здоровье23 октября 2021 11:32

Минздрав: В Татарстане коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в декабре

Это произойдет, если темпы вакцинации сохранятся такими же, как сейчас
Инзиля ШАКИРОВА
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За прошедшие сутки прививку от коронавирусной инфекции сделали 30 тысяч 107 человек.

За прошедшие сутки прививку от коронавирусной инфекции сделали 30 тысяч 107 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в сутки прививку от коронавирусной инфекции начали делать около 30 тысяч человек. По прогнозам Минздрава республики, при таких темпах вакцинации коллективный иммунитет к COVID-19 в регионе может выработаться во второй декаде декабря.

Отметим, что сейчас количество заболевающих растет. По словам главного санитарного врача республики, рост заболеваемости был прогнозируемым, потому что в августе темпы вакцинации пошли на спад.

- К концу лета, когда отпуска закончились, люди успокоились, ситуация была стабильная в августе. Мы всем говорили, что впереди осень, будет рост заболеваемости, но население, к сожалению, не слышит, – подчеркнула Марина Патяшина.

Власти советуют делать прививку для того, чтобы в Татарстане сформировался коллективный иммунитет. Отметим, что все пункты вакцинации в период нерабочих дней будут принимать граждан.