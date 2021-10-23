В Бавлинском районе Татарстана завершили ремонт спортивной школы

Работы по капитальному ремонту выполнены за счет республиканского и муниципального бюджета. Фото: Министерство спорта Татарстана

В Бавлах завершился капитальный ремонт муниципальной Спортивной школы №1. На сегодняшний день в спортшколе развивается пять видов спорта: лыжные гонки, бокс, шахматы, пауэрлифтинг и легкая атлетика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта республики.

Для 600 воспитанников спортивной школы были расширены раздевалки, отремонтированы санузлы и душевые. В спортшколе также произведены электромонтажные работы, установлено видеонаблюдение для безопасности детей.

Спортивная школа №1 вошла в программу капитального ремонта спортивных объектов в Республике Татарстан в 2021 году. Работы по капитальному ремонту выполнены за счет республиканского и муниципального бюджета. Также, за счет средств местного бюджета приобретено мебели, спортинвентаря и оборудования.