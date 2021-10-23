В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах с больными COVID-19

Сейчас власти региона пристально следят за ситуацией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что сейчас в республике более 3 тысяч человек получают стационарное лечении в больницах и 109 человек находятся на аппаратах ИВЛ, при этом кислорода крайне мало.

- Мы испытываем дефицит в кислороде в объеме порядка половины от потребности. На сегодняшний день мы собрали все запасы кислорода, но угроза сохраняется. Учреждения здравоохранения могут остаться без него, а это чревато последствиями, - отметил руководитель региона.

На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии констатировано, что суточное потребление кислорода возросло с 20 тонн до 45 тонн с тенденцией к дальнейшему увеличению потребления, количество госпитализированных растёт, свободный коечный фонд оценивается в 4,5%. Власти региона следят за ситуацией.