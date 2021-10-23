Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова претендует на звание «Женщина года»

Напомним, что рапиристка завоевала золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях. Фото: Министерство спорта Татарстана

Уроженка Казани, Олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова номинирована на премию «Женщина года» журнала Glamour в номинации «Спортсменка года».

Напомним, что рапиристка завоевала золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях. Мартьянова получила травму, но через боль продолжила борьбу, потому что заменять спортсменку было нельзя. В итоге Марта выиграла все три своих боях и сборная России одержала победу над Францией, завоевав золото.

Среди других спортсменок, участвующих в голосовании, — художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, стрелок Виталина Бацарашкина, фигуристка Анна Щербакова, дзюдоистка Мадина Таймазова.