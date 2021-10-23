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Спорт23 октября 2021 10:33

«Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:2

Казанский клуб завершил домашню серию победой
Инзиля ШАКИРОВА
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Одержав победу над «Авангардом», команда Дмитрия Квартальнова набрала 30 очков в 22 играх и осталась на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

Одержав победу над «Авангардом», команда Дмитрия Квартальнова набрала 30 очков в 22 играх и осталась на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» выиграл в домашнем матче против «Авангарда». Казанцы завершили свою домашнюю серию, а вместе с ней и шестиматчевую победную серию «Авангарда». Одержав победу над «Авангардом», команда Дмитрия Квартальнова набрала 30 очков в 22 играх и осталась на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч коллектив проведёт против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.