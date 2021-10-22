В выходные в Казани сохранится тепло

Эти выходные в Казани будут теплыми, но в начале следующей недели через республику пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому столбики термометров опустятся до минусовых температур. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Предстоящие выходные, 23 и 24 октября, будут в Казани довольно теплыми, несмотря на воскресный дождь. Однако в начале следующей недели начнется похолодание. Предварительный прогноз на ближайшие дни сделали специалисты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

23 октября в Казани прогнозируется облачный день. Ночью минимальная температура воздуха составит от +7 до +9 градусов, максимальная днем – от +11 до +13 градусов. Утром и днем прогнозируется сильный ветер порывами 15-18 м/с.

В воскресенье, 24 октября, под влиянием атмосферного фронта в республике пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.

В начале следующей недели через республику пройдет холодный атмосферный фронт. Из-за этого 25 октября возможны небольшой дождь и мокрый снег. Ночью столбики термометров покажут от +4 до –1 градуса, днем – от +1 до +6 градусов.