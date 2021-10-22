В Казани на улице Галиаскара Камала временно ограничили движение транспорта и пешеходов

Участки дороги будут закрыты до 21 ноября этого года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани на время ограничили движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге на улице Галиаскара Камала. Соответствующий документ подписан в Исполкоме города, сообщили в пресс-службе мэрии города.

До 21 ноября 2021 года закрыты участки улицы Галиаскара Камала от дома №58 по улице Московской до дома №9 по улице Габдуллы Тукая и от дома №14 по улице Габдуллы Тукая до улицы Нариманова.

Эти неудобства связаны с работами на подземном газопроводе.