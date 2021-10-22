По словам Ильсура Метшина, данные переписи станут основой для принятия различных федеральных социальных программ, а также планов развития городов и регионов. Фото: metshin.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие во Всероссийской переписи населения. Градоначальник посетил стационарный переписной участок, расположенный в Ново-Савиновском районе города. По словам Ильсура Метшина, данные переписи станут основой для принятия различных федеральных социальных программ, а также планов развития городов и регионов.

- Всероссийская перепись – это очень важный проект, который имеет огромное значение для будущего нашей страны, Татарстана и Казани. В ходе переписи оценивается качество жизни людей, различные параметры и индикаторы, которые ложатся в основу решений о реализации федеральных программ, национальных проектов. К примеру, после одной из последних переписей в России было принято решение о выплате материнского капитала, – сказал градоначальник.

Отметим, что в Казани организовано 59 стационарных пунктов, где желающие могут пройти перепись, ответив на необходимые вопросы. Кроме того, казанцы могут дождаться переписчика дома.