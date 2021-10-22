В Татарстане подтвердили еще 9 случаев смерти от COVID-19

По состоянию на 22.10.2021 в республике зарегистрировано 906 случаев смерти от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 9 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 87, 66 и 80 лет, а также шесть женщин в возрасте 87, 74, 66, 61, 69 и 68 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 906.