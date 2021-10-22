Коронавирус в Чувашии, последние новости о за 22 октября: осталось всего 4,5% свободных коек и рост потребления кислорода

С понедельника по эту пятницу в сутки выявляется от 118 до 147 новых случаев инфицирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в республике продолжает оставаться напряженной. Так, в течении последних пяти недель в регионе фиксируется рост заболеваемости – с понедельника по эту пятницу в сутки выявляется от118 до 147 новых случаев инфицирования.

В Чувашии для ковидных больных было развернуто 3 470 коек. Из них свободными остаются лишь 4,5%. Из-за этого с 27 октября под оказание помощи пациентам с коронавирусом будут перепрофилированы еще 100 коек в БУ «Красночетайская районная больница».

Также в республике сложилась напряженная ситуация с поставками кислорода. Дело в том, что ковидные госпиталя из-за прибывающих больных увеличили его расход более чем в два раза -с 20 до 45 тонн в день. И это, скорее всего, еще не предел.

- В последнюю неделю мы практически в ручном режиме каждый день работаем и считаем по тоннам кислород. В связи с тем, что уровень заболеваемости растет по всей России, а баланс производства кислорода не изменился, очевидно, что потребность повсеместно растет, и все регионы испытывают все большие сложности. Органы власти, как региональные, так и федеральные, делают все возможное, чтобы обеспечить полный объем оказания медицинской помощи, – отметил глава Чувашии Олег Николаев во время заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории республики.