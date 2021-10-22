В Татарстане из-за гибели рабочего на складе с песком возбудили уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 20 октября на территории склада с песком Свияжского мультимодального логистического центра в поселке Нижние Вязовые погиб 27-летний машинист экскаватора. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Мерседес-Бенц Актрос» с самосвальным полуприцепом начал движение назад и не убедился в безопасности своего маневра. В результате многотонная махина прижала машиниста, который в тот момент проводил смазочные работы, к ковшу экскаватора. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.