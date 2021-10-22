В Казани начали набирать волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса

Добровольцы будут заполнять реестр привившихся людей.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Власти Казани объявили набор волонтеров, которые будут помогать медикам в пунктах вакцинации от коронавируса – они будут заполнять реестр людей, которые привились.
- Они будут трудиться в две смены: с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 17.00. Добровольцы не должны заменять друг друга, одним и тем же волонтерам предстоит работать ежедневно в течение двух недель, - сообщили в мэрии города. - Желающие стать волонтерами могут записаться в комитете по делам детей и молодежи, позвонив по телефону +7(842)237-51-51.
Волонтерами приглашаются только совершеннолетние, при этому прием на эту позицию пожилых людей исключен.
Основное требование к кандидатам – владение офисными программами ПК. Перед началом работы они пройдут обучение. Также волонтерам рекомендуется иметь сертификат о вакцинации.
Для работы в 31 пункте вакцинации Казани необходимо порядка 120 добровольцев.