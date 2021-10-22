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Общество22 октября 2021 15:14

В Татарстане список организаций, которые не прекратят работу с 30 октября по 7 ноября, обнародуют на следующей неделе

Но Роспотребнадзор республики уже назвали некторые ведомства, которые точно будут работать
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Уже названы организации, которые точно будут работать, - это служба здравоохранения и Роспотребнадзора

Уже названы организации, которые точно будут работать, - это служба здравоохранения и Роспотребнадзора

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане огласят список организаций, которые продолжат работу в выходные дни. Постановление правительства относительно нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября выйдет на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

Ну а пока главный санитарный врач Татарстана уже назвала организации, которые точно не прекратят работать - это служба здравоохранения и Роспотребнадзор.