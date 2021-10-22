В Татарстане список организаций, которые не прекратят работу с 30 октября по 7 ноября, обнародуют на следующей неделе

Уже названы организации, которые точно будут работать, - это служба здравоохранения и Роспотребнадзора Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане огласят список организаций, которые продолжат работу в выходные дни. Постановление правительства относительно нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября выйдет на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

Ну а пока главный санитарный врач Татарстана уже назвала организации, которые точно не прекратят работать - это служба здравоохранения и Роспотребнадзор.