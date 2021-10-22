Главгосэкспертиза одобрила строительство второго этапа дороги в объезд Нижнекамска на трассе М-7

Скорость движения на этом промежутке будет достигать 120 километров в час. Фото: gge.ru

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект возведения в Татарстане второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7. Ведомство выдало положительное заключение, сообщает его пресс-служба.

В данный этап входят строительно-монтажные работы на участке с 26+800 по 55+300 километр. Дорогу будут возводить на территории Нижнекамского, Заинского и Тукаевского районов Татарстана.

Этот отрезок протяженностью 23,745 километра станет частью автодороги Казань – Екатеринбург. Скорость движения на этом промежутке будет достигать 120 километров в час.

Одноуровневые примыкания и съезды транспортных развязок оборудуют переходно-скоростными полосами шириной 3,75 метра. Здесь же появятся путепроводы и мосты, водопропускные трубы, освещение, а также шумозащитные экраны возле примыкающих к автомагистрали населенных пунктов В водоохранных зонах рек и ручьев установят очистные сооружения.

Дорога пересекает действующие сети водоснабжения и связи, распределительные газопроводы, кабельные и воздушные линии электропередачи, магистральные продуктопроводы. Поэтому инженерные коммуникации будут частично переустроены.