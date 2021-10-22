От осложнений из-за COVID-19 умерла Нурия Валеева экс-руководитель пресс-службы «Татнефти»

63-летняя экс-руководитель пресс-службы «Татнефти» Нурия Валеева умерла от осложнений вызванными COVID-19.

- Бесконечно преданный своему делу профессионал, патриот компании и страны Нурия Зуфаровна внесла неоценимый вклад в формирование и укрепление имиджа «Татнефти» как в Татарстане, так и за ее пределами, - говорится в телеграмме с соболезнованиями от гендиректора предприятия Наиля Маганова.

Нурия Валеева окончила Казанский пединститут, работала учителем, завучем школы в селе Ерсубайкино. После перешла на работу корреспондентом, была ведущей и руководителем информационной службы телеканала «Луч». В 1996 году Валеева перешла на работу в отдел общественных связей «Татнефти», после возглавила пресс-службу предприятия, которой руководила до 2019 года.

«Комсомольская правда» в Татарстане выражает соболезнования близким и родственникам Нурии Валеевой.