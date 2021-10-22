В Татарстане проверят частные клиники, которые прививают людей однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»

Приоритетное применение вакцины «Спутник Лайт» – для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина назвала повальное желание привиться от коронавируса именно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Напомним, люди выбирают ее для того, чтобы побыстрее получить QR-код, который позволяет посещать те же торговые центры, а также кафе и рестораны – ведь полагается всего одна инъекция.

Как заявила 22 октября на пресс-конференции Марина Патяшина, нельзя так использовать эту вакцину, особенно частным медицинским клиникам. Их, по ее словам, совместно будут проверять специалисты Роспотребнадзора и Минздрава Татарстана.

- Приоритетное применение вакцины «Спутник Лайт» – для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19, с целью ускоренного создания иммунитета в условиях пандемии. Показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет, - в свою очередь отметили в Минздраве Татарстана.