В Казани на благоустройство парка «Черное озеро» выделили еще 29,9 миллиона рублей

Деньги на это выделили из республиканского бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Татарстана выделили на реконструкцию парка «Черное озеро» еще 29,9 миллиона рублей. Такие сведения получены из документов тендера на сайте госзакупок.

Основная часть благоустройства уже почти завершена. В техзадании для подрядчика указано озеленение территории, в частности, посадка сосен и сирени. Также в список вошло обустройство подсветки в местах пребывания людей и на спуске с улицы Джержинского.

Заявочная кампания на участие продлится до 28 октября 2021 года. Срок завершения работ по благоустройству – 30 мая 2022 года.